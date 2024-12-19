Общество

Псковские приставы вернули дочь отцу после незаконного удержания матерью

Судебные приставы вернули дочь отцу после незаконного удержания матерью. Исполнительное производство о передаче ребёнка отцу находилось на исполнении в отделении судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов. После развода супругов по решению суда 4-летняя девочка должна проживать с отцом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковский области.

Фото: УФССП России по Псковской области

Гражданка попросила своего бывшего мужа повидаться с дочкой и предложила забрать ее из детского сада. Однако мама девочки забрала ребенка и не привела ее обратно домой.

Отец девочки сообщил сотрудникам, что мать дома, и можно к ней приехать. После полученной информации судебные приставы выехали по адресу ее регистрации.

Женщина не шла на контакт и не хотела впускать сотрудников органов принудительного исполнения. В результате профилактической беседы женщина выпустила девочку из квартиры.

Благодаря работе судебных приставов ребенок был передан в руки отца, решение суда исполнено. Сейчас с девочкой всё хорошо, ее здоровью ничего не угрожает.