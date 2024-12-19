Общество

День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря

Ежегодно 20 декабря в России официально отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации, известный также как День ФСБ России, установленный Указом Президента РФ № 1280 от 20 декабря 1995 года.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. Однако, только лишь этим круг их обязанностей не ограничивается, ведь интересы государства тесно связаны с удовлетворением возможности прогрессивного развития личности и общества, поэтому речь также идет и о национальной безопасности.

Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.

В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало (7) 20 декабря 1917 года — именно тогда постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Её первым председателем был назначен Ф.Э. Дзержинский. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

С первых дней своего существования ВЧК защищала суверенитет и территориальную целостность государства, вела борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, антисоветскими заговорами и многочисленными бандами, состоявшими из остатков разгромленных белых армий и уголовных элементов, пишет calend.ru.

В годы Великой Отечественной войны оперативные группы НКВД выявили и обезвредили разведывательно-диверсионные школы Абвера, тысячи агентов немецкой разведки, проводили в тылу противника серьезную работу по выявлению и взятию на оперативный учет шпионов, террористов и диверсантов, оставшихся по заданию гитлеровских спецслужб. Впоследствии эти меры помогли очистить территорию советских республик от гитлеровского и бандитского подполья.

Через год после смерти И.В. Сталина, в марте 1954 года, был создан Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР.

В апреле 1995 года Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Федеральный закон № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации», который определяет назначение, правовые основы, принципы, направления деятельности, полномочия, силы и средства органов Федеральной службы безопасности, а также порядок контроля и надзора за их деятельностью.

В современных условиях, наряду с выполнением традиционных для данных спецслужб функций разведки и контрразведки, органы государственной безопасности ведут борьбу с такими социально опасными явлениями, как терроризм, организованная и экономическая преступность, коррупция, наркобизнес, охраняют информационные ресурсы и системы от несанкционированного доступа и кибератак, ведут борьбу с распространением запрещенной информации в сети Интернет.

В настоящее время это профессиональный праздник для сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО), Главного управления специальных программ Президента РФ (ГУСП) и других спецслужб России. В советский период все названные спецслужбы на правах главных управлений входили в структуру Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Сегодня День работника органов государственной безопасности отмечается в России на государственном уровне, в этот день проходят различные торжественные мероприятия, чествования ветеранов и награждение отличившихся сотрудников этих служб.