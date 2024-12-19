Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Обследования без очередей и хамства
Банкет в бане? Легко!
«Легкая кухня»
Господин Рейтингомер
Образовательная среда
Воспитатели будущего
«Истфакт» Ленин в Пскове
От стекляшки до «чебурашки»
Третий этап Муниципальная реформа
Защитить от хулиганов
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Платное лечение
Что привезти из Пскова?
 
 
 
ещё Общество 19.12.2024 15:340 Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания 20.12.2024 07:000 День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря 19.12.2024 22:001 Эксперт раскритиковал идею ввести запрет на дарение алкоголя 19.12.2024 21:400 2 200 новогодних подарков передало псковское отделение детского фонда нуждающимся семьям 19.12.2024 21:220 Жители Псковской области рассказали, достижение каких целей сделает их счастливыми в 2025 году - аналитика 19.12.2024 21:200 Дресс-код существует в 43% компаний Пскова – опрос
 
 
 
Самое популярное 16.12.2024 18:045 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 13.12.2024 12:490 Псков простился с Валерием Павловым 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО 16.12.2024 13:514 Медаль за 50-летие совместной жизни вручили 25 парам в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря

20.12.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Ежегодно 20 декабря в России официально отмечается День работника органов безопасности Российской Федерации, известный также как День ФСБ России, установленный Указом Президента РФ № 1280 от 20 декабря 1995 года.

В этот день свой профессиональный праздник отмечают люди, которые ежедневно решают задачи, связанные с обеспечением государственной безопасности. Однако, только лишь этим круг их обязанностей не ограничивается, ведь интересы государства тесно связаны с удовлетворением возможности прогрессивного развития личности и общества, поэтому речь также идет и о национальной безопасности.

Национальная безопасность — это защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, а также национальных ценностей и образа жизни от широкого спектра внешних и внутренних угроз.

В эпоху существования СССР этот праздник был хорошо известен как День чекиста. История его установления берет начало (7) 20 декабря 1917 года — именно тогда постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК). Её первым председателем был назначен Ф.Э. Дзержинский. Позднее ВЧК сменила множество названий — НКВД, ОГПУ, МГБ, КГБ, ФСБ.

С первых дней своего существования ВЧК защищала суверенитет и территориальную целостность государства, вела борьбу с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств, антисоветскими заговорами и многочисленными бандами, состоявшими из остатков разгромленных белых армий и уголовных элементов, пишет calend.ru.

В годы Великой Отечественной войны оперативные группы НКВД выявили и обезвредили разведывательно-диверсионные школы Абвера, тысячи агентов немецкой разведки, проводили в тылу противника серьезную работу по выявлению и взятию на оперативный учет шпионов, террористов и диверсантов, оставшихся по заданию гитлеровских спецслужб. Впоследствии эти меры помогли очистить территорию советских республик от гитлеровского и бандитского подполья.

Через год после смерти И.В. Сталина, в марте 1954 года, был создан Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР.

В апреле 1995 года Президент РФ Б.Н. Ельцин подписал Федеральный закон № 40-ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации», который определяет назначение, правовые основы, принципы, направления деятельности, полномочия, силы и средства органов Федеральной службы безопасности, а также порядок контроля и надзора за их деятельностью.

В современных условиях, наряду с выполнением традиционных для данных спецслужб функций разведки и контрразведки, органы государственной безопасности ведут борьбу с такими социально опасными явлениями, как терроризм, организованная и экономическая преступность, коррупция, наркобизнес, охраняют информационные ресурсы и системы от несанкционированного доступа и кибератак, ведут борьбу с распространением запрещенной информации в сети Интернет.

В настоящее время это профессиональный праздник для сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО), Главного управления специальных программ Президента РФ (ГУСП) и других спецслужб России. В советский период все названные спецслужбы на правах главных управлений входили в структуру Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР.

Сегодня День работника органов государственной безопасности отмечается в России на государственном уровне, в этот день проходят различные торжественные мероприятия, чествования ветеранов и награждение отличившихся сотрудников этих служб.

Теги: #ФСБ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?
В опросе приняло участие 201 человек
20.12.2024, 07:000 День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается 20 декабря 20.12.2024, 00:050 «Неоконченная симфония» памяти Аркадия Галковского. ФОТОРЕПОРТАЖ 19.12.2024, 22:050 Пожар случился в гаражном кооперативе в Острове-3 19.12.2024, 22:010 Автомобили сгорели в гаражах в великолукской деревне Переслегино
19.12.2024, 22:001 Эксперт раскритиковал идею ввести запрет на дарение алкоголя 19.12.2024, 21:430 Поджог стал возможной причиной возгорания автомобиля Lada в Пскове 19.12.2024, 21:400 2 200 новогодних подарков передало псковское отделение детского фонда нуждающимся семьям 19.12.2024, 21:220 Жители Псковской области рассказали, достижение каких целей сделает их счастливыми в 2025 году - аналитика
19.12.2024, 21:200 Дресс-код существует в 43% компаний Пскова – опрос 19.12.2024, 21:190 Интерактив: Булочка с углем 19.12.2024, 21:150 Открылся Островский центр культурного развития 19.12.2024, 21:080 Михаил Ведерников исполнит мечту юного псковича побывать в кабине пилота самолета
19.12.2024, 21:010 Корреспондента «ПЛН FM» наградили за высокие достижения в сфере физической культуры и спорта 19.12.2024, 21:000 Росгвардия предлагает псковским юношам поступать в Пермский военный институт 19.12.2024, 20:520 Спортивный праздник «Бал чемпионов» прошел в Пскове. ФОТО 19.12.2024, 20:420 Новогодний парк световых фигур «Сказочный лес» откроется в Пскове 20 декабря
19.12.2024, 20:400 В Псковской области дан старт второй всероссийской муниципальной премии «Служение» 19.12.2024, 20:070 Порядка 22 км дороги обновили в Усвятском и Невельском муниципальных округах 19.12.2024, 20:010 Более 300 спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Псковской области по карате 19.12.2024, 20:000 В пункте пропуска Куничина Гора ветеринарный контроль не осуществляется — таможня
19.12.2024, 19:490 Снежное путешествие проведут в Пскове 19.12.2024, 19:410 Псковичи рассказали о самых неудачных новогодних подарках – опрос 19.12.2024, 19:000 Псковский омбудсмен и Росздравнадзор усилят взаимодействие по защите прав пациентов 19.12.2024, 18:580 Приложение билайна получило гран-при премии «Золотое приложение»
19.12.2024, 18:460 Владимир Путин дал точные оценки основным событиям - Николай Козловский 19.12.2024, 18:460 Добровольческие организации Псковской области наградили в Доме молодежи 19.12.2024, 18:460 Петербуржец разъезжал пьяным по Локне и лишился автомобиля стоимостью почти миллион рублей 19.12.2024, 18:450 Авторы творческих проектов из Псковской области могут принять участие в конкурсе Президентского фонда
19.12.2024, 18:310 Борис Елкин: Прямая линия с президентом России – это значимое событие 19.12.2024, 18:260 Дмитрий Быстров: Прямая линия президента – это честный, открытый диалог с гражданами 19.12.2024, 18:220 «Пастырь»: О праздновании Нового года и Рождества 19.12.2024, 18:200 «Сообразим на троих»: 100 самых влиятельных псковичей-2024. ВИДЕО
19.12.2024, 18:190 Александр Козловский: Развернутый диалог президента с людьми давно стал традиционным 19.12.2024, 18:040 «Краски города»: Здоровье по сезону, культурные выходные и советы красоты 19.12.2024, 18:010 Расставленные президентом акценты позволяют уверенно смотреть в будущее — Наталья Федорова 19.12.2024, 17:590 Жительница Печор скрыла факт наличия гражданства Эстонии и понесет наказание
19.12.2024, 17:570 «Обратный отсчет»: Игорь Максимов об итогах работы «Псковских тепловых сетей» в 2024 году. ВИДЕО 19.12.2024, 17:490 Приставку и самокат подарит юным псковичам Александр Козловский 19.12.2024, 17:441 Екатерина Гончарова: Ответы президента показали, что власти внимательны к проблемам граждан 19.12.2024, 17:270 В псковских торговых центрах 21 декабря устроят предновогоднюю ярмарку и шоу
19.12.2024, 17:190 Таксист в Пскове нашел в машине потерянную банковскую карту и оплатил ею ставки 19.12.2024, 17:104 Игорь Максимов: Работать в «Псковских тепловых сетях» — престижно 19.12.2024, 17:090 Александр Борисов: Президент уделил особое внимание мерам поддержки участников СВО и членов их семей 19.12.2024, 17:051 Бюджетное послание-2024: как жить будем?
19.12.2024, 16:550 Иван Белугин: Важно, что про поддержку образования и молодежной политики не забывают 19.12.2024, 16:510 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 19 декабря 19.12.2024, 16:510 Демонтаж ограждения возле хлебокомбината обсудили на комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове 19.12.2024, 16:501 В мечтах о мире накануне нового года
19.12.2024, 16:480 Прямая линия с Владимиром Путиным длилась более 4 часов 19.12.2024, 16:410 Денис Иванов: Вытрезвители уже прошли свой этап актуальности 19.12.2024, 16:360 Путин предложил меры по сокращению трудовой миграции в России 19.12.2024, 16:300 Все озвученные губернатором цели и задачи реалистичны и достижимы – Александр Борисов
19.12.2024, 16:250 В Финляндии конфисковали самолет, летевший в Псков 19.12.2024, 16:200 «Газпром межрегионгаз Псков» напоминает абонентам о необходимости поверки счетчиков 19.12.2024, 16:170 Владимир Путин: Бумажная журналистика сохранит свое место, если будет качественный контент 19.12.2024, 16:150 Светофор установят на перекрестке улиц Ипподромной и Ветряной в Пскове
19.12.2024, 16:150 Объем торговли РФ и Китая составляет более 220 млрд долларов - президент 19.12.2024, 16:100 Александр Котов: Мы видим существенные позитивные изменения в результате муниципальной реформы 19.12.2024, 16:060 Пскович поинтересовался у Путина судьбой ключевой ставки 19.12.2024, 16:050 Две фальшивки изъяли в Пскове
19.12.2024, 16:042 Наталья Исакова: Бюджет Псковской области 2025 года направлен на решение важнейших задач 19.12.2024, 16:030 Проект кругового движения на улице Яна Райниса планируют разработать в 2025 году 19.12.2024, 15:590 Россия входит в тройку крупнейших экспортеров продовольствия — Путин 19.12.2024, 15:551 Новый знак «Остановка запрещена» поставят на улице Металлистов в Пскове
19.12.2024, 15:540 Бронзовая песня 19.12.2024, 15:521 Путин о проблемах YouTube и Google в РФ: Они должны выбирать – наши законы или санкции 19.12.2024, 15:490 Поход к развитию системы здравоохранения региона глубоко проработан — Евгений Панферов 19.12.2024, 15:340 Александр Котов о бюджете области в 2025 году и итогах работы Собрания
19.12.2024, 15:240 Путин: РФ готова вести переговоры с любым легитимным представителем Украины 19.12.2024, 15:210 Всех излечит, исцелит: как меняется ветслужба области 19.12.2024, 15:191 Газификация – главный вопрос для Псковской области на прямой линии с Путиным 19.12.2024, 15:170 Целесообразность появления «круга» на перекрестке улиц Народной и Розы Люксембург уточнят в Пскове
19.12.2024, 15:010 Самые дефицитные специальности в «Псковских тепловых сетях» перечислил Игорь Максимов 19.12.2024, 14:541 Работа по поддержке семей с детьми должна стать приоритетом — Путин 19.12.2024, 14:490 Андрей Козлов: Губернатор в послании много сказал о поддержке проблемных областей 19.12.2024, 14:352 Бюджетное послание губернатора Михаила Ведерникова-2024. СТЕНОГРАММА
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru