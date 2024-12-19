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Общество

«Дневной дозор»: Нужен ли Пскову вытрезвитель?

20.12.2024 09:40|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему :«Нужен ли Пскову вытрезвитель? Сформировалась ли культура пития у псковчией?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Строительство медицинского вытрезвителя в Пскове сняли с контроля Псковского областного Собрания депутатов. Такое решение было озвучено на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Напомним, вытрезвители в Псковской области закрылись ровно 14 лет назад, 1 ноября 2010 года. В 2014-м появилась надежда, что проблема решится. Тогда для создания медвытрезвителя выделили два помещения. В Великих Луках вытрезвитель планировали открыть в центре города, в одном здании со Дворцом бракосочетаний на набережной Александра Матросова, 5. В Пскове нашли здание на Советской Армии, 51а и даже деньги выделили - 8 млн рублей на приведение здания в порядок. Ремонт был завершен, появились новости о скором открытии учреждения. Предполагалось, что оно будет в ведении муниципалитета. Летом 2017 года появились оптимистичные заголовки в СМИ, но в сентябре выяснилось, что на содержание вытрезвителя нужно еще 10 млн рублей. Ежегодно! Таких денег в казне не нашлось. С тех пор было предпринято еще несколько попыток возродить медучреждение, назывались разные сроки его открытия, но вытрезвитель в областном центре так и не появился.

Если обратиться к более ранней истории, то старожилы помнят, как вытрезвители работали во времена Советского Союза - за услуги организации нужно было платить. Порой, попавшие туда люди наутро оставались без получки в карманах. В октябре 2011 года в России закрылся последний вытрезвитель. Это событие можно было бы отпраздновать и даже отметить, если бы такое решение было принято оттого, что у нас резко сократилось количество «нуждающихся в контрастном душе и целебном сне». Но, увы. Количество пьяных в России — более 2 млн официально зарегистрированных алкоголиков. Больше, чем безработных! А реальное их количество, по словам работников здравоохранения, в 5-6 раз больше, то есть каждый тринадцатый гражданин России - пьяница.

До закрытия вытрезвителей было понятно, что делать с пьяным, обнаруженным на улице или в подъезде. Его везли в ближайшее такое учреждение. Сейчас же полицейские должны «на глазок» определить степень опьянения субъекта и решать, куда его доставлять - в больницу, в участок или «оставить на природе». И порой оставляют – даже на морозе. Или он сам забирается в незнакомый подъезд, где бросается на женщин и детей, кричит, пакостит и портит имущество. Да если даже он просто тихонько спит у батареи – кому это приятно? Врачи скорой помощи, на которых с 2011 года возложена обязанность подбирать пьяных на улицах, возмущены: сколько людей ждут медпомощи и не могут ее вовремя получить из-за того, что медики вынуждены собирать алкашей! Конечно, есть случаи, когда люди в состоянии алкогольного опьянения нуждаются в высококвалифицированной врачебной помощи, но чаще всего они не больны. Им просто нужно проспаться.

Можно ли говорить о том, что в Пскове сформировалась культура пития? И действительно ли псковичи больше не нуждаются в медицинском вытрезвителе? Об этом в сегодняшней программе «Дневной дозор».

Вопрос по вытрезвителю решается в Псковской области не первый год, в том числе при непосредственном участии регионального парламента. Однако на согласительной комиссии по проекту бюджета на следующий год вопрос был снят с депутатского контроля. В том числе и потому, что культура пития в нашем регионе выросла. Об этом на заседании комиссии заявила вице-губернатор Татьяна Баринова.

«В Псковской области снизилось количества лиц, находящихся на улицах и в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и требующих помещения в специализированную организацию. При выявлении таких граждан необходимая помощь, в том числе медицинская, оказывается в полном объеме. Вопрос на сегодняшний день остается на контроле ввиду того, что без поддержки из федерального бюджета мы такой проект не поднимем».

Основываясь на информации вице-губернатора Татьяны Бариновой, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов предложил снять вопрос строительства медицинского вытрезвителя с контроля регионального парламента как неприоритетный. По его словам, депутаты уже, как минимум, 5-6 лет занимаются этим вопросом, но зачем областному Собранию его контролировать, если о проблеме знает и правительство, и профильное министерство? Пусть ищут решение, которое необходимо реализовать в нашем регионе, а для депутатов регионального парламента это не самая приоритетная задача, которую надо контролировать «всем миром», подчеркнул Александр Котов.

«В рамках полномочий исполнительной власти правительство занимается решением данного вопроса и стремится разработать программу, которая позволит привлечь дополнительные федеральные средства. С точки зрения приоритетов, это не является первостепенной задачей. Более того, Татьяна Алексеевна отмечает, что уровень культуры употребления алкоголя в обществе значительно вырос, что привело к снижению количества людей, нуждающихся в такой поддержке. Я высказываюсь с некоторой иронией, но на самом деле мы уже несколько лет занимаемся этим вопросом. Нет необходимости контролировать его на уровне Собрания и правительства, поскольку существует профильное министерство, которое изучает проблему и ищет пути её решения».

Псковский журналист, литератор Александр Донецкий считает, что за последние 20 лет культура потребления спиртного в регионе действительно изменилась. Это видно невооруженным глазом. В конце 90-х - начале нулевых по пятницам или в выходные дни целые очереди желающих алкоголя людей выстраивались к ларькам. Новому поколению такого рода «увлечения» не особо интересны. Но все же, убежден Александр Донецкий, «потерявшимся душам» должна помогать специальная служба.

«Существует необходимость в специализированном учреждении, аналогичном медицинскому вытрезвителю, поскольку эти службы действительно спасали людей, собирая их в различных местах, таких как подвалы и другие помещения. Однажды, навещая своего друга в больнице, я был поражён, увидев в палате пациентов с ампутированными руками. Это произошло после сильных морозов, когда температура опускалась до -30°C. Молодые люди получили обморожение, но остались живы. Это было 10 лет назад. Я считаю, что наличие такой экстренной службы могло бы спасти жизни многих людей».

Чтобы понять, сформировалась ли в Пскове культура потребления спиртного, нужно со всеми выпить, отшутился заслуженный художник России, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк. В целом, конечно, можно отметить, что на улице всё меньше и меньше встречается пьяных. Поэтому, возможно, лучше расходовать средства бюджета на более важные социальные объекты.

Фото: страница Виктора Лысюка в социальной сети «ВКонтакте»

«Если говорить о заботе о гражданах, то необходимо обеспечить все меры, направленные на их спасение и благополучие. С одной стороны, это необходимо. С другой стороны, мне кажется, что в настоящее время люди стали меньше употреблять алкоголь. Если считают, что строительство не является необходимым, то и не надо строить вытрезвитель. Пусть лучше строят школы».

Люди рады заниматься самообманом, хотя алкоголь - это такой же яд, как другие запретные вещества, считает председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий. Поэтому говорить о формировании какой-то культуры потребления алкоголя в нашем городе бессмысленно, считает он.

«Вытрезвитель нужен, чтобы последствия культуры питья скрыть от глаз обывателей, чтобы их это не тревожило. Вытрезвитель спасет, если человек будет просто замерзать, культурно напившись, и упадет зимой в снег. Чтобы хоть как-то спасти этого бедолагу, который оказался в плену иллюзий, и поместить его в теплое помещение, где ему предоставят койку. Чтобы выдернуть отца пьяного, пришедшего, культурно выпившего в конце рабочей недели, устроившего разгон в семье, и его забрать в вытрезвитель. Наверное, это тоже. Но это не решение проблемы, а борьба с последствиями».

Депутат Псковской городской Думы, бизнесмен Денис Иванов разделяет мнение, что у псковичей сложилась культура пития. По его наблюдениям, сегодня многие псковичи отдают предпочтение слабоалкогольным напиткам. Соответственно, люди больше себя контролируют и уже не лежат в состоянии опьянения на улицах.

«Вы, вероятно, сами можете заметить, что в настоящее время люди ведут себя в кафе и ресторанах более сдержанно, чем в 90-е годы, когда каждый второй, как принято говорить, "был в щи". Это положительная тенденция, и можно только порадоваться такому изменению. В связи с этим можно сделать вывод, что практика работы вытрезвителей осталась в прошлом, и необходимость в их функционировании в настоящее время отсутствует». 

Не разделяет позицию Дениса Иванова известный ресторатор, руководитель группы компаний «Ресторанный партнер» Андрей Филатов. По его мнению, вытрезвители нужно сделать хотя бы для того, чтобы любители заложить за воротник не попадали в приемные покои медучреждений, где своим видом, запахом и поведением они создают дискомфорт для обычных пациентов и медперсонала. Деньги в виде налогов на алкоголь поступают в госбюджет, поэтому государство должно позаботиться о людях, которые попали в алкогольную зависимость, считает Андрей Филатов.

«Ещё при предыдущем прокуроре Псковской области я высказывал идею о необходимости разграничения пациентов, доставленных в больницу бригадами скорой помощи. Среди них есть те, кто действительно нуждается в медицинской помощи, и те, кто злоупотребляет алкоголем. Последних следует направлять в специализированное учреждение, где им окажут необходимую помощь. Нельзя допускать их смешивания. Да, сейчас в обществе есть тенденция, что люди стали умеренно употреблять алкоголь. Он стал дорожать, это даже немножко радует. Раньше буханка хлеба и бутылка водки стоили одинаково, и это неправильно. Я считаю, что алкоголь нужно пить умеренно».

Промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий прекрасно помнит времена, когда работали эти «безобразные заведения», которые назывались «вытрезвителями». По его мнению, в старом формате такие учреждения городу и псковичам не нужны. Нетрезвые люди в них нередко подвергались издевательствам и лишались наличных денег.

«Количественно пьют столько же, но, видимо, напитки другого качества. Мне не приходит на ум, чтобы кто-то валялся на улице в состоянии сильного алкогольного опьянения и не мог встать. Раньше, в Советском Союзе, это было всегда. Особенно после получек и авансов такие вещи можно было наблюдать».

Депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук, много лет проработавший на «скорой», не видит существенных изменений в культуре употребления алкоголя. Медики продолжают доставлять в приемное отделение больницы граждан в состоянии алкогольного опьянения. Медучреждение выполняет несвойственную ему функцию.

«Как возили мы раньше пьяных в приемное отделение больниц, это так и продолжается благополучно. Понятно, что это не функция больницы — заниматься вытрезвлением. Когда вывозят тяжелого больного, а там в тамбуре в городской больнице в приемном отделении лежат в состоянии опьянения пьяные и вонючие "клиенты", я не думаю, что это правильно. То есть больница выполняет несвойственные ей функции. Здесь получается конфликт интересов для полиции. Это тоже несвойственная ей функция, хотя нахождение в общественном месте в состоянии опьянения является нарушением общественного порядка и несет за собой административную ответственность. Несостыковка интересов и занятий существует с того момента, как исчез у нас вытрезвитель».

Врач-психиатр-нарколог Дмитрий Индюков согласен со своим коллегой Артуром Гайдуком – важно разобраться, кому будет подчиняться вытрезвитель, региональному комитету по здравоохранению или УВД, полагает он, но также отмечает: больных стало меньше, и статистика по зависимым от алкоголя людям сократилась.

«Прежде всего, необходимо определить, в чьей юрисдикции будет находиться вытрезвитель. Если это сфера деятельности Министерства внутренних дел, где приоритетом является борьба с правонарушениями и т. д., то я не могу дать однозначный ответ на этот вопрос. Однако если рассматривать вытрезвитель с медицинской точки зрения, то, вероятно, он может быть полезен. Опять же, я не могу утверждать на 100%, что вытрезвители в их нынешнем виде необходимы, но, по крайней мере, нужно оказывать помощь людям, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Не все они страдают алкогольной зависимостью, но им всё равно нужна помощь».

По реалиям сегодняшнего дня, вытрезвителей не существует. Но это не значит, что пьяным людям, оказавшимся на улице в непотребном виде, не нужна помощь. Этот факт сегодня отметили практически все наши эксперты. С момента ликвидации вытрезвителей в 2011 году пьяных с улицы подбирают сотрудники лечебных учреждений, в частности, «скорой помощи», порой действуя в ущерб тем, кому нужна серьезная медпомощь. Насколько это правильно, вопрос дискуссионный. В целом же мы возвращаемся к «вытрезвительной теме» уже не в первый раз. И у большинства спикеров, с которыми мы беседуем, вопросов больше, чем ответов. Ясно одно: даже если бы депутаты областного Собрания не снимали эту тему со своего контроля, вопрос строительства вытрезвителя так скоро бы не решился. У региона попросту нет на это денег.

Татьяна Иванова

Теги: #вытрезвитель #алкоголизм
Источник: Псковская Лента Новостей
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