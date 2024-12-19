«Дневной дозор»: Нужен ли Пскову вытрезвитель?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему :«Нужен ли Пскову вытрезвитель? Сформировалась ли культура пития у псковчией?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Строительство медицинского вытрезвителя в Пскове сняли с контроля Псковского областного Собрания депутатов. Такое решение было озвучено на заседании согласительной комиссии по проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Напомним, вытрезвители в Псковской области закрылись ровно 14 лет назад, 1 ноября 2010 года. В 2014-м появилась надежда, что проблема решится. Тогда для создания медвытрезвителя выделили два помещения. В Великих Луках вытрезвитель планировали открыть в центре города, в одном здании со Дворцом бракосочетаний на набережной Александра Матросова, 5. В Пскове нашли здание на Советской Армии, 51а и даже деньги выделили - 8 млн рублей на приведение здания в порядок. Ремонт был завершен, появились новости о скором открытии учреждения. Предполагалось, что оно будет в ведении муниципалитета. Летом 2017 года появились оптимистичные заголовки в СМИ, но в сентябре выяснилось, что на содержание вытрезвителя нужно еще 10 млн рублей. Ежегодно! Таких денег в казне не нашлось. С тех пор было предпринято еще несколько попыток возродить медучреждение, назывались разные сроки его открытия, но вытрезвитель в областном центре так и не появился.
Если обратиться к более ранней истории, то старожилы помнят, как вытрезвители работали во времена Советского Союза - за услуги организации нужно было платить. Порой, попавшие туда люди наутро оставались без получки в карманах. В октябре 2011 года в России закрылся последний вытрезвитель. Это событие можно было бы отпраздновать и даже отметить, если бы такое решение было принято оттого, что у нас резко сократилось количество «нуждающихся в контрастном душе и целебном сне». Но, увы. Количество пьяных в России — более 2 млн официально зарегистрированных алкоголиков. Больше, чем безработных! А реальное их количество, по словам работников здравоохранения, в 5-6 раз больше, то есть каждый тринадцатый гражданин России - пьяница.
До закрытия вытрезвителей было понятно, что делать с пьяным, обнаруженным на улице или в подъезде. Его везли в ближайшее такое учреждение. Сейчас же полицейские должны «на глазок» определить степень опьянения субъекта и решать, куда его доставлять - в больницу, в участок или «оставить на природе». И порой оставляют – даже на морозе. Или он сам забирается в незнакомый подъезд, где бросается на женщин и детей, кричит, пакостит и портит имущество. Да если даже он просто тихонько спит у батареи – кому это приятно? Врачи скорой помощи, на которых с 2011 года возложена обязанность подбирать пьяных на улицах, возмущены: сколько людей ждут медпомощи и не могут ее вовремя получить из-за того, что медики вынуждены собирать алкашей! Конечно, есть случаи, когда люди в состоянии алкогольного опьянения нуждаются в высококвалифицированной врачебной помощи, но чаще всего они не больны. Им просто нужно проспаться.
Можно ли говорить о том, что в Пскове сформировалась культура пития? И действительно ли псковичи больше не нуждаются в медицинском вытрезвителе? Об этом в сегодняшней программе «Дневной дозор».
Вопрос по вытрезвителю решается в Псковской области не первый год, в том числе при непосредственном участии регионального парламента. Однако на согласительной комиссии по проекту бюджета на следующий год вопрос был снят с депутатского контроля. В том числе и потому, что культура пития в нашем регионе выросла. Об этом на заседании комиссии заявила вице-губернатор Татьяна Баринова.
Основываясь на информации вице-губернатора Татьяны Бариновой, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов предложил снять вопрос строительства медицинского вытрезвителя с контроля регионального парламента как неприоритетный. По его словам, депутаты уже, как минимум, 5-6 лет занимаются этим вопросом, но зачем областному Собранию его контролировать, если о проблеме знает и правительство, и профильное министерство? Пусть ищут решение, которое необходимо реализовать в нашем регионе, а для депутатов регионального парламента это не самая приоритетная задача, которую надо контролировать «всем миром», подчеркнул Александр Котов.
Псковский журналист, литератор Александр Донецкий считает, что за последние 20 лет культура потребления спиртного в регионе действительно изменилась. Это видно невооруженным глазом. В конце 90-х - начале нулевых по пятницам или в выходные дни целые очереди желающих алкоголя людей выстраивались к ларькам. Новому поколению такого рода «увлечения» не особо интересны. Но все же, убежден Александр Донецкий, «потерявшимся душам» должна помогать специальная служба.
Чтобы понять, сформировалась ли в Пскове культура потребления спиртного, нужно со всеми выпить, отшутился заслуженный художник России, председатель регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк. В целом, конечно, можно отметить, что на улице всё меньше и меньше встречается пьяных. Поэтому, возможно, лучше расходовать средства бюджета на более важные социальные объекты.
Фото: страница Виктора Лысюка в социальной сети «ВКонтакте»
Люди рады заниматься самообманом, хотя алкоголь - это такой же яд, как другие запретные вещества, считает председатель Псковского городского отделения «Союза борьбы за народную трезвость» Константин Недосвитий. Поэтому говорить о формировании какой-то культуры потребления алкоголя в нашем городе бессмысленно, считает он.
Депутат Псковской городской Думы, бизнесмен Денис Иванов разделяет мнение, что у псковичей сложилась культура пития. По его наблюдениям, сегодня многие псковичи отдают предпочтение слабоалкогольным напиткам. Соответственно, люди больше себя контролируют и уже не лежат в состоянии опьянения на улицах.
Не разделяет позицию Дениса Иванова известный ресторатор, руководитель группы компаний «Ресторанный партнер» Андрей Филатов. По его мнению, вытрезвители нужно сделать хотя бы для того, чтобы любители заложить за воротник не попадали в приемные покои медучреждений, где своим видом, запахом и поведением они создают дискомфорт для обычных пациентов и медперсонала. Деньги в виде налогов на алкоголь поступают в госбюджет, поэтому государство должно позаботиться о людях, которые попали в алкогольную зависимость, считает Андрей Филатов.
Промышленник, директор холдинга NPN Игорь Савицкий прекрасно помнит времена, когда работали эти «безобразные заведения», которые назывались «вытрезвителями». По его мнению, в старом формате такие учреждения городу и псковичам не нужны. Нетрезвые люди в них нередко подвергались издевательствам и лишались наличных денег.
Депутат Псковского областного Собрания Артур Гайдук, много лет проработавший на «скорой», не видит существенных изменений в культуре употребления алкоголя. Медики продолжают доставлять в приемное отделение больницы граждан в состоянии алкогольного опьянения. Медучреждение выполняет несвойственную ему функцию.
Врач-психиатр-нарколог Дмитрий Индюков согласен со своим коллегой Артуром Гайдуком – важно разобраться, кому будет подчиняться вытрезвитель, региональному комитету по здравоохранению или УВД, полагает он, но также отмечает: больных стало меньше, и статистика по зависимым от алкоголя людям сократилась.
По реалиям сегодняшнего дня, вытрезвителей не существует. Но это не значит, что пьяным людям, оказавшимся на улице в непотребном виде, не нужна помощь. Этот факт сегодня отметили практически все наши эксперты. С момента ликвидации вытрезвителей в 2011 году пьяных с улицы подбирают сотрудники лечебных учреждений, в частности, «скорой помощи», порой действуя в ущерб тем, кому нужна серьезная медпомощь. Насколько это правильно, вопрос дискуссионный. В целом же мы возвращаемся к «вытрезвительной теме» уже не в первый раз. И у большинства спикеров, с которыми мы беседуем, вопросов больше, чем ответов. Ясно одно: даже если бы депутаты областного Собрания не снимали эту тему со своего контроля, вопрос строительства вытрезвителя так скоро бы не решился. У региона попросту нет на это денег.
Татьяна Иванова