Общество

Авторы творческих проектов из Псковской области могут принять участие в конкурсе Президентского фонда

Авторы творческих проектов Псковской области могут принять участие в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Как сообщили организаторы, цель конкурса – поддержать и сохранить общероссийскую культурную идентичность, укрепить традиционные духовно-нравственные ценности, а также поддержать патриотические коллективы и деятелей культуры.

В Конкурсе участвуют проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий. Подать заявку могут индивидуальные предприниматели, коммерческие и некоммерческие организации, за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий.

Заявки принимаются до 6 февраля 2025 года на сайте фондкультурныхинициатив.рф.

Это второй грантовый конкурс ПФКИ. Одно из важных нововведений Конкурса» – изменение тематических направлений. Теперь авторы творческих проектов могут подать заявки по 12 направлениям: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

Еще одно нововведение – участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует их заявка: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Для удобства участников Президентский фонд культурных инициатив запустил чат-бот, где можно получить актуальные ответы на вопросы, включая заполнение заявок. Консультация круглосуточно доступна в Телеграме @PFKI_bot.

Для решения сложных ситуаций или вопросов, на которые бот не смог ответить, можно также обратиться в контактный центр фонда по номеру +7 (495) 150-50-15.