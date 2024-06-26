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Чиновник в Петербурге вышел убирать снег с огнеметом. ВИДЕО

В Санкт-Петербурге глава округа Северный Юрий Куликов вышел убирать снег с огнемётом, соответствующий видеоролик был опубликован на странице чиновника в соцсети «ВКонтакте». В нём политик топит снег огнемётом под музыку из фильма «Охотники за привидениями».

Видео: Telegram-канал Shot

По словам чиновника, он бы хотел убрать весь снег и лед в Санкт-Петербурге с помощью такого огнемета, «но это фантастика», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Ротонда».

«В настоящий момент гораздо важнее слаженная работа коммунальных служб и наших граждан», - отметил Куликов.

После этого он появляется в кадре уже с лопатой и заявляет, что власти решили поддержать волонтёров и выйти на импровизированный субботник.