Происшествия

Жителя Пыталовского округа наказали за избиение сожительницы и угрозу убийством

В Пыталовском муниципальном округе вынесен приговор жителю округа, который угрожал убийством своей сожительнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

Подсудимый 13 сентября, находясь дома, в ходе ссоры с сожительницей сдавил ей шею и произвёл удушающие действия, после чего ударил кулаком по уху. Позднее, 14 сентября, в ходе конфликта он подошёл к ней сзади и не менее пяти раз ударил кулаками по голове и лицу. При этом подсудимый высказывал угрозы убийством.

Потерпевшая восприняла угрозы реально, учитывая агрессивное поведение подсудимого.

Мировой судья признал подсудимого виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством). С учётом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.

Приговор вступил в законную силу.