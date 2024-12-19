Общество

Открылся Островский центр культурного развития

Центр культурного развития в Островском районе в четверг, 19 декабря, распахнул свои двери для посетителей. Новая точка культурного развития в Псковской области появилась благодаря реализации президентского национального проекта «Культура». Общая стоимость строительства центра составила более 140 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фотографии газеты «Островские вести»

В торжественной церемонии открытия учреждения приняли участие представители исполнительных органов региона, руководство муниципального образования, работники сферы культуры района, воспитанники и местные жители.

Центр расположился в непосредственной близости к жилому кварталу Остров-2, в котором проживает порядка 30% населения города, это более 6 тыс человек. Площадка совмещает функции учреждения культуры, образовательного центра и общественного пространства для досуга жителей разных возрастов.

Современная планировка учреждения позволяет проводить культурно-массовые, развивающие и досуговые мероприятия для всех категорий населения. Для посетителей работает просторный зрительный зал на 140 мест, кабинеты для кружковой деятельности, хореографический зал, театральная студия, интерактивная зона для занятий с детьми и подростками, креативное пространство для молодежи, творческая мастерская для ремесленников и художников, выставочное пространство.

С долгожданным событием островчан поздравила заместитель председателя регионального Комитета по культуре Вера Алексеева: «Мы сделали все возможное, чтобы максимально учесть интересы активной молодежи города Острова. В этих стенах получат поддержку все ваши творческие начинания и инициативы. Символично, что Центр культурного развития мы открываем в канун Нового года. Это время, когда исполняются желания и сбываются мечты. Уверена, что сегодня сбылась мечта многих жителей прекрасного города Острова».

Глава Островского района Дмитрий Быстров в свою очередь поздравил всех жителей с таким значимым событием и выразил надежду на то, что пространство будет пользоваться популярностью. «Это отличное место для всех возрастов. Я уверен, что здесь пройдет много мероприятий, концертов, и все будет делаться в интересах жителей района», — сказал он.

В рамках торжественного мероприятия и в преддверии Нового года официальные лица наградили многодетные семьи Благодарственными письмами Администрации района, а детям вручили сладкие подарки. В этот день в Центре прошел семейный праздник.

Отметим, новое пространство стало 18-м структурным подразделением Центра культуры «Юбилейный» Островского района. Его появление позволило снять нагрузку с основного учреждения, в котором сейчас находятся кружки, кинотеатр, Центр волонтерства и добровольчества. Всего в Островском центре культуры «Юбилейный» и сельских филиалах работает почти 90 клубных формирований и любительских объединений. Учреждение является организационно-методическим центром по подготовке и проведению городских массовых мероприятий патриотической и художественной направленностей. В 2024 году сотрудниками центра проведено более 3,5 тыс мероприятий, которые посетили свыше 260 тыс человек.