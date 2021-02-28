Общество

Названа дата проведения XI фестиваля «Хельга» в Выбутах

Названа дата проведения XI фестиваля исторической реконструкции «Хельга», который традиционно проходит в Выбутах, на родине великой княгини Ольги.

Как сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте», при благоприятной эпидемической ситуации в текущем году фестиваль пройдет 3 и 4 июля.

Цели фестиваля:

выявление и поддержка людей, коллективов и клубов изучающих и сохраняющих исторические культурные традиции Псковской земли и этнокультурного наследия России.

создание условий для объединения хранителей и носителей аутентичной культуры народов России на площадке ежегодного фестиваля исторической реконструкции «Хельга»

повышение интереса гостей фестиваля к аутентичной культуре народов России путем их погружения в атмосферу «живой истории».

создание исторического парка «Былины Древнего Пскова» на месте рождения Великой княгини Ольги и ее внука Владимира

популяризация родной культуры и воспитание патриотизма в кругу молодежи.

На фестивале «Хельга» традиционно собираются клубы исторической реконструкции и одиночные участники.



Организатором фестиваля выступает областная общественная организация «Былины Древнего Пскова». Информационный партнер — ЭПИ «Псковская Лента Новостей».

Напомним, ранее организаторы фестиваля «Хельга» получили помощь в виде субсидий по президентскому гранту в размере 2 867 223 рублей и поддержку областной администрации в размере 200 тысяч рублей. В связи с коронавирусом XI фестиваль был перенесен с 2020 года на 2021-й.