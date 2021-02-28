Названа дата проведения XI фестиваля «Хельга» в Выбутах

Названа дата проведения XI фестиваля исторической реконструкции «Хельга», который традиционно проходит в Выбутах, на родине великой княгини Ольги.
Как сообщается в официальной группе мероприятия «ВКонтакте», при благоприятной эпидемической ситуации в текущем году фестиваль пройдет 3 и 4 июля.
Цели фестиваля:
На фестивале «Хельга» традиционно собираются клубы исторической реконструкции и одиночные участники.
Организатором фестиваля выступает областная общественная организация «Былины Древнего Пскова». Информационный партнер — ЭПИ «Псковская Лента Новостей».
Напомним, ранее организаторы фестиваля «Хельга» получили помощь в виде субсидий по президентскому гранту в размере 2 867 223 рублей и поддержку областной администрации в размере 200 тысяч рублей. В связи с коронавирусом XI фестиваль был перенесен с 2020 года на 2021-й.