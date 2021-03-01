Общество

Гдовича арестовали за уклонение от обязательных работ

Жителя Гдова арестовали на семь суток за многократное уклонение от отбывания обязательных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Гдович не исполнял 16 решений суда об отбывании обязательных работ. «В общей сложности гражданин должен был отбыть 380 часов обязательных работ. Должнику выдавалось направление к месту отбытия наказания, разъяснялся порядок, условия и сроки отбывания наказания, вручалось предупреждение об административной ответственности за уклонение от отбывания обязательных работ», - пояснили в ведомстве.

Мужчину принудительно доставили в отделение судебных приставов Гдовского района, где в отношении него составили 16 протоколов об административном правонарушении по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Суд, рассмотрев данные протоколы, назначил мужчине наказание в виде 7 суток административного ареста.

«Несмотря на данное наказание, гражданину все равно придется отбыть все свои наказания в виде обязательных работ», - добавили в пресс-службе.