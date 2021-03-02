Общество

В течение недели Псков планируют полностью очистить от мусора

Более трех десятков предписаний и актов за некачественную уборку города направила администрация Пскова подрядчикам в последние два месяца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, подрядчиками выставили штрафы в размере 600 тысяч рублей. «Подрядные организации имеют контрактные обязательства по уборке и зеленых зон, и лотковой части дорог. Объективно, за короткий период времени они со своей задачей не справились», - отметил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов.

На данный момент в связи с активным снеготаянием идет мобилизации сил и средств, отметили в пресс-службе. Ряд подрядных организаций, в частности, Псковавтодор,выделит для уборки города Пскова дополнительные ресурсы (технику, работников).

«Не стоит забывать и о том, что собственники торговых и других коммерческих объектов тоже обязаны содержать в порядке прилегающую территорию. В течение недели город должен быть приведен в нормативное состояние», - заключили в администрации Пскова.