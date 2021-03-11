Общество

К участию в фотоконкурсе «Пернатые в объективе» приглашают псковичей

О старте конкурса фотографий «Пернатые в объективе», в котором могут принять участие юные жители Псковской области, объявляет Полистовский заповедник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

«Сейчас многие птицы начинают возвращаться из теплых стран в свои родные пенаты. Они строят гнезда, ищут себе пару, выводят потомство, - рассказали организаторы. - Жизнь пернатых обитателей очень непредсказуемая, сложная и интересная. Любая птичка, большая или маленькая, по-своему прекрасна. Но какие они, пернатые обитатели Псковской области? Давайте вместе узнаем!»

Победители конкурса будут определены в 4-х возрастных категориях:

семейная (дошкольники, до 6,5-7 лет);

младшая (1-4 классы);

средняя (5-9 классы);

старшая (10-11 классы).

Работы на фотоконкурс будут принимать с 26 по 30 апреля, не более двух от каждого участника. Итоги подведут с 6 по 7 мая.

Для участия в фотоконкурсе достаточно отправить работу в одном из форматов jpg, .png, .tiff на адрес: vasileva.katya113@gmail.com, указав наименование образовательного учреждения, ФИО автора, класс и название по желанию.

Победителей конкурса наградят дипломами и памятными призами.