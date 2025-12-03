В Пскове росгвардейцы поклонились мощам святого Георгия Победоносца

В День Героев Отечества, в Свято‑Троицком кафедральном соборе сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области поклонились мощам святого Георгия Победоносца, которые в эти дни пребывают в главном храме города, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.
Фото: управление Росгвардии по Псковской области
Великомученик Георгий, известный как покровитель воинов, издревле считается заступником тех, кто несёт службу по защите Отечества.
Росгвардейцы смогли приложиться к ковчегу с мощами, вознесли молитвы о здравии, мире и укреплении духовных сил.
«Такие мероприятия имеют большое значение для наших сотрудников и военнослужащих Росгвардии, — отметил представитель Ведомства. Они помогают сохранить связь с духовными традициями, укрепить нравственные ориентиры и осознать глубину служения Отечеству».