Общество

В Пскове росгвардейцы поклонились мощам святого Георгия Победоносца

В День Героев Отечества, в Свято‑Троицком кафедральном соборе сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области поклонились мощам святого Георгия Победоносца, которые в эти дни пребывают в главном храме города, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Великомученик Георгий, известный как покровитель воинов, издревле считается заступником тех, кто несёт службу по защите Отечества.

Росгвардейцы смогли приложиться к ковчегу с мощами, вознесли молитвы о здравии, мире и укреплении духовных сил.

«Такие мероприятия имеют большое значение для наших сотрудников и военнослужащих Росгвардии, — отметил представитель Ведомства. Они помогают сохранить связь с духовными традициями, укрепить нравственные ориентиры и осознать глубину служения Отечеству».