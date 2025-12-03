Общество

Судебные приставы взыскали 4,7 млн рублей штрафа с жителя Пскова

Сотрудники спецотделения по Псковской области ГМУ ФССП России взыскали с экс-чиновника 4,7 миллиона рублей штрафа за коррупционное преступление, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Мужчина, ранее занимавший ответственную должность, получал от подчиненных денежные средства в обмен на общее покровительство по службе.

Суд признал его виновным в получении взятки по статье 290 УК РФ и приговорил к условный сроку лишения свободы с выплатой штрафа, вчетверо превышающего сумму незаконного вознаграждения.

«Сотрудники ведомства немедленно включились в работу: уведомили должника о возбуждении исполнительного производства, подробно разъяснили порядок и сроки исполнения. Предупредили: просрочка платежа повлечет обращение в суд с ходатайством о замене штрафа иным видом наказания», - комментирует начальник спецподразделения Андрей Гулин.

Перспектива оказаться в колонии побудила гражданина погасить всю сумму долга.