Каверинские традиционные ценности

С интервалом в четыре дня в Пскове презентовали сразу два фильма на «каверинскую тему». Один рассказывает о псковских страницах биографии писателя Вениамина Каверина, уроженца здешних мест. Другой – о том, как его главная книга, роман «Два капитана», уже несколько поколений влияет на людские судьбы. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера побывала на обеих премьерах.

В десяточку

В прошлый четверг, 4 декабря, медиахолдинг «Гражданская пресса» частью которого является Псковская Лента Новостей, собрал вместе историков, педагогов, музейщиков, работников библиотек – тех, кто на псковской земле хранит и продвигает наследие выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в формирование культурного ландшафта страны.

Десять прославленных творцов – Вениамин Каверин, Семен Гейченко, Николай Римский-Корсаков, Ольга Сергеева, Маргарита Ямщикова (литературный псевдоним Ал. Алтаев), Юрий Спегальский, Модест Мусоргский, Петр Оссовский, Савва Ямщиков, Юрий Тынянов – стали героями проекта «Гении земли Псковской», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.

В следующем году широкая публика в ведущих СМИ региона и на популярных страницах в соцсетях увидит видеофильмы, услышит радиопередачи и прочитает публицистические статьи о героях проекта.

«Всех их объединяет связь с псковской землей. Кто-то родился в этих местах, кто-то здесь учился и взрослел, кто-то приехал сюда уже в зрелости, - сказал перед показом автор фильмов проекта Артем Татаренко. - Разными словами и, приводя различные аргументы, все они признавались Пскову в любви и благодарили провидение за присутствие в их жизни людей, мест, воспоминаний, которые они обрели благодаря связи с псковским краем».

Артем Татаренко на презентации проекта.

Для встречи специалистов была выбрана Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина – место, где всегда тепло привечают тех, кто любит Псков.

А потому гости эксклюзивного просмотра увидели подготовленный по проекту фильм о Вениамине Каверине, авторе романа «Два капитана». Презентация проекта стала частью организованного командой «Гениев земли Псковской» круглого стола, во время которого эксперты обсудили актуальные вопросы популяризации творчества земляков.

По берегам Песчинки и Тихой

По прошествии всего нескольких дней, 8 декабря, там же, в Каверинке, состоялся показ документальной ленты «Книга, изменившая нас. "Два капитана"». В Псков картину, снятую для федерального исторического канала «365 дней ТВ», привезла ее автор Ольга Трегубенко. Если фильм «Гражданской прессы» знакомит зрителя с биографией Вениамина Каверина, делая в ней акцент на псковских страницах, то в работе телевизионщиков упор сделан на главном произведении автора, на его романе «Два капитана» – книге о тех, кто умел любить и дружить, кто знал, о чем мечтает и зачем живет. Автор фильма сравнивает главного героя «Двух капитанов» Саню Григорьева с русским богатырем, что сам найдет свою дорогу и другим подскажет верный путь.

Ольга Трегубенко отправилась вслед за героем романа, начав свой путь в Пскове.

По пути Сани Григорьева и Вениамина Каверина съемочная группа следовала большую часть нынешнего года – Псков, Москва, Петербург, Архангельск, Полярный. Первые кадры были сделаны в феврале, премьера состоялась на федеральном историческом телеканале «365 дней ТВ» в сентябре. Проект был также поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Путь документальной ленты начался еще в 2023 году, когда Ольга Трегубенко зашла в Пскове в Каверинку и музей романа «Два капитана». Как и у героев ее фильма, книга оставила в ее душе свой отпечаток. Журналистка родом из Старой Руссы вспоминает, как в детстве мечтала, чтобы кто-то из великих написал о ее городе – Скотопригоньевск из «Братьев Карамазовых» Достоевского девочку решительно не устраивал. Раскрыв однажды «Двух капитанов», она увидела на страницах романа родную Старую Руссу, в лесах у которой блуждают Санька с Петькой по пути в Москву. А в псковском музее она увидела издание 1940 года, поднятое из новгородских болот поисковым отрядом «Демянск» вместе с останками летчика.

Та самая книга.

Одна страница, на которой в 1942 году остановил чтение лейтенант Гаврилов перед последним боем, осталась с навсегда загнутым краем.

«Время изменилось, критерии успеха изменились, но все равно есть условное «каверинское братство», сообщество людей, для которых эта книга многое значит. Мне, как поклоннице романа, захотелось найти людей, с которыми мы говорим на одном языке, хотя и живем в разных городах», - поделилась перед премьерой Ольга Трегубенко с Псковской Лентой Новостей.

Главная задумка документального фильма – навести мосты между реальностью и вымыслом, увидеть, какие события писатель зашифровал в романе, и как его книга влияла и продолжает влиять на судьбы людей.

Псковские кадеты на презентации фильма.

Увидеть в Пскове Энск зрителям фильма помогает Надежда Иванова, директор музея романа «Два капитана». В кадре специалист в творчестве Каверина и автор фильма о самом его знаменитом романе идут по берегам рек Песчинки и Тихой, смотрят от Соборного сада на район, где жил Саня Григорьев, вспоминают место ежегодного сооружения понтонного моста. А заодно изучают псковские адреса Вениамина Каверина, включая нынешнюю школу №1 – бывшую мужскую гимназию.

Также Надежда Иванова рассказала зрителям, что эскиз памятника двум капитанам, поставленного у библиотеки в 1995 году, успел увидеть и одобрить Вениамин Каверин. В музее хранят его рукописную заметку: «Мне кажется, этот проект прекрасно передаёт содержание и нравственную цель моего романа "Два капитана"». Сегодня поклонники Сани Григорьева жмут его бронзовую руку, натертую до блеска.

С устоявшегося ритуала после просмотра фильма началась для участников показа экскурсия по каверинским местам Пскова.

«Удивительно и замечательно, что наша библиотека становится участником таких больших просветительских проектов. Значит, мы все делаем правильно и идем в верном направлении», - говорит директор библиотеки имени Каверина Полина Бабёнышева.

Полина Бабёнышева.

Благодаря просветительским инициативам, находящим поддержку в Президентском фонде культурных инициатив, псковичам, как и жителям всей страны, становятся ближе личность Вениамина Каверина и главное произведение его творческой биографии – роман «Два капитана» о любви, долге, дружбе, чести и совести – подлинных ценностях на все времена.

Юлия Магера

Фото Анны Тягуновой