Общество

Псковичи вернули имена героям: останки казахстанских воинов переданы на Родину на премьере фильма «Цитадель»

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась премьера художественного фильма «Цитадель». Картина создана в рамках международного проекта, съёмки которого проходили в Республике Казахстан, Республике Беларусь, России, в том числе в Псковской области — на территории Себежского укрепрайона. Фильм посвящён подвигу героя обороны Брестской крепости, казаха Касыма Жарменова, и истории его семьи, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: Министерство молодежной политики Псковской области

В рамках премьеры состоялась торжественная церемония передачи останков воинов – уроженцев Республики Казахстан Байбула Рахметова и Мусахана Калмурзаева, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Псковского и Невельского муниципальных округов. Останки были подняты поисковыми отрядами Псковской области и с воинскими почестями переданы для последующего перезахоронения на Родине.

В церемонии приняли участие руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев, поисковики Псковской области во главе с руководителем регионального отделения Поискового движения России Дмитрием Ивановым, внучатый племянник Байбула Рахметова из Алматы, а также молодёжь Псковского землячества.

12 декабря останки казахстанских воинов будут доставлены в Республику Казахстан для захоронения, что станет важным шагом в сохранении исторической памяти и укреплении гуманитарных связей между нашими странами.