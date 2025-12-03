За неделю в Псковской области зарегистрировали около 4 тысяч случаев ОРВИ

С 1 по 7 декабря в Псковской области зарегистрировано 4446 случаев ОРВИ, что на 7,8% выше уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 63,7%. В городе Пскове зарегистрировано 1939 случаев ОРВИ, или 43,6% от общего количества по региону, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.
Фото: Freepik
За неделю госпитализировано 52 человека с симптомами ОРВИ, что на 36 случаев больше, чем на предыдущей неделе.
В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.
Зарегистрировано шесть случаев гриппа А(H3N2).
В целях предотвращения распространения ОРВИ в регионе закрыты 84 класса в 31 школе, две группы в двух детских дошкольных учреждениях.
Управление Роспотребнадзора по Псковской области призывает соблюдать общие профилактические меры:
Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области.