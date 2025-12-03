Общество

Как ТОСы преображают Пушкиногорье, поделилась Оксана Филиппова

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — это фундамент местной инициативы, где жители сами решают, что нужно их улице, деревне или поселку. О том, как это движение развивается в Пушкиногорском муниципальном округе и каких реальных результатов добиваются активисты рассказала глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6 FM) в новом выпуске программы «Подстрочник».

Динамика роста впечатляет: если в начале 2023 года в муниципалитете было всего четыре ТОСа, то сегодня их уже 17. В движение вовлечено около 1700 активных граждан.

«Рост количества ТОСов и вовлеченности людей свидетельствует о том, что жители видят реальные результаты», — отметила Оксана Филиппова.

Вопросы, которые берут на себя активисты, крайне разнообразны и всегда нацелены на конкретные нужды людей:

Устройство детских и спортивных площадок;

Уличное освещение (например, установка фонарей в деревнях Иса и Рубилово);

Капитальный ремонт сельских домов культуры;

Решение такой масштабной проблемы, как водоснабжение в деревне Михново.

Глава округа подчеркнула, что ТОСы — это не история про «предоставленных самим себе» людей. Администрация активно взаимодействует с активистами, применяя комплексный подход к развитию территорий. Яркий пример — работа в деревне Рубилово в этом году. Там одновременно были проведены работы по нескольким направлениям: отремонтирована дорога, через ТОС установлены фонари и частично отремонтирован местный Дом культуры.

Такой же усиленный фокус в прошлом году был направлен на территорию Иса: вместе с ремонтом дороги и кровли школы, в этом году там появился новый ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), новое освещение и детская игровая площадка, установленная силами ТОСа.

«Территория совершенно по-другому начинает выглядеть, оживать и становится более привлекательной для проживания», — резюмировала Оксана Филиппова.

Таким образом, ТОСы в Пушкиногорском округе превратились в реальный инструмент преобразования сельских территорий, где инициатива жителей, подкрепленная системной поддержкой муниципалитета, приводит к осязаемым улучшениям в качестве жизни.