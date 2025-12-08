Экономика

Опережая время. Итоги 2025 года для Альфа-Банка в Псковской области. ЛОНГРИД

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России, в уходящем году, развивая свои сервисы, внес масштабный вклад в развитие финтехиндустрии в России.

Подробности о превращении банка в неотех-платформу, турнире для инвесторов, создании безопасного мультибанка для бизнеса, грантах для студентов и преподавателей, Альфа-Конфе для предпринимателей и Альфа-Саммите для связи бизнеса и власти, внедрении искусственного интеллекта и поддержке масштабных инфраструктурных проектов — в лонгриде Псковской Ленты Новостей.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК». ИНН: 7728168971. Erid: 2SDnjcM1EvK.