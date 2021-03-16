Общество

Великолучанин оплатил долги после ареста автомобиля

Житель Великих Лук оплатил долги после ареста автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Великолучанин продолжительное время не предпринимал мер по оплате своей задолженности в размере свыше 200 тысяч рублей, отметили в ведомстве. Сумма накопилась за неуплату налоговых и кредитных платежей.

Судебный пристав вынес запрет на регистрационные действия и обратил взыскание на денежные средства должника. Автомобиль с прицепом мужчины подвергли описи и аресту, документы направили на принудительную реализацию.

Узнав о данной ситуации со своим имуществом, великолучанин в кратчайший срок предпринял меры для погашения задолженности. В настоящий момент все ограничительные меры сняты, арестованное имущество отозвали с реализации, добавили в ведомстве.