Общество

Прокуратура обязала пыталовские власти пополнить резервы ресурсов для ликвидации ЧС

Прокуратура Пыталовского района провела проверку исполнения районной администрацией требований законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о гражданской обороне.

По результатам проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составляют менее 50% от необходимых.

В целях устранения указанных нарушений прокуратурой района в адрес главы района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, разработан перечень мероприятий по закупке необходимых средств и их хранению.

Реальное устранение нарушений закона взято прокуратурой района на контроль, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.