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Общество

Прокуратура обязала пыталовские власти пополнить резервы ресурсов для ликвидации ЧС

19.03.2021 08:15|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Пыталовского района провела проверку исполнения районной администрацией требований законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о гражданской обороне.

По результатам проверки установлено, что в нарушение требований действующего законодательства резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составляют менее 50% от необходимых.

В целях устранения указанных нарушений прокуратурой района в адрес главы района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, разработан перечень мероприятий по закупке необходимых средств и их хранению.

Реальное устранение нарушений закона взято прокуратурой района на контроль, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Теги: #прокуратура #ЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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