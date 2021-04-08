Общество

В России растет спрос на специалистов старшего возраста - эксперты

Восстановление экономики после коронавируса внезапно вскрыло неожиданную проблему: в России некому работать. Спрос на рабочую силу растет буквально на глазах: еще в январе 2021 года, по данным Росстата, в службы занятости поступили заявки на 1,69 млн работников, в феврале требовалось уже 1,75 млн человек. Хотя всего год назад, в феврале 2020 года, до начала пандемии, потребность не превышала 1,5 млн человек, пишет «Российская газета».

В этом году на рынок труда выходит самая малочисленная возрастная когорта: людей в возрасте 20-24 года в стране меньше 6,9 млн человек. Для сравнения: в диапазоне от 30 до 34 лет находятся 12,6 млн россиян. Молодежь не перекрывает даже выходящее на пенсию поколение 65-69-летних, их 8,3 млн человек.

«Доля людей старшего возраста к 2030 году будет составлять практически 29% населения страны», - предупредила вице-премьер Татьяна Голикова.

В следующей по взрослению когорте - от 15 до 19 лет - людей тоже не слишком много, меньше 7,2 млн, а на их вступление во взрослую жизнь придется выход на пенсию еще 10,1 млн человек. В такой ситуации работодатели начинают особенно ценить молодых сотрудников, стараясь их как можно скорее забрать и выращивать внутри компании на перспективу, и при этом присматриваться к возрастным соискателям, отмечают в Ассоциации частных агентств занятости.

«Основной вклад в рост экономики и ВВП делают люди 32-52 лет, - объясняет директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. - Именно в этом возрасте люди обладают достаточной квалификацией и склонны к предпринимательскому риску. Когда демографическая яма будет проходить через этот промежуток, у нас будут самые большие проблемы».

Провал в этих наиболее производительных возрастах начинается уже сейчас. В категории 30-34 года через пять лет вместо нынешних 12,6 млн будет только 9,4 млн человек. Наиболее многочисленной когорте из подрастающих сейчас от 5 до 9 лет. Экономически активными эти ребята станут только во второй половине 2030-х годов, но и их всего 9,3 млн человек.

Планка «возрастных» кандидатов за последнее десятилетие сместилось от 40+ к 50+, но говорить о том, кто будет востребован на рынке труда в ближайшей перспективе, стоит не в разрезе возрастов, а с точки зрения компетенций и готовность постоянно обучаться, полагают эксперты. Чтобы быть востребованными на рынке труда, «возрастным» соискателям нужно постоянно изучать новые инструменты, технологии в своих профессиональных сферах. Большое преимущество опытных и квалифицированных специалистов - доскональное знание бизнес-процессов, что очень востребовано при автоматизации рутинных операций.

Возраст профессионального долголетия увеличится, уверены эксперты, минимум на десять лет. И возрастные соискатели уже сейчас становятся все более привлекательными кандидатами на самые разные вакансии. Единственное условие - владение современными технологиями.