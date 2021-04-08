Общество

В псковском международном аэропорту приведут в порядок туалеты

В ближайшее время в псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга» отремонтируют санитарные комнаты. Об этом сообщил руководитель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в видеобращении к жителям региона, опубликованном на официальной Instagram-странице ведомства.

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«Состояние псковского аэропорта «Княгиня Ольга» - это вопрос, который очень беспокоит граждан. В ближайшее время там планируется отремонтировать санитарные комнаты, что, конечно же, благоприятно скажется на качестве обслуживания пассажиров», - рассказал он.

Борис Елкин также напомнил, что через три недели запускается авиасообщение между Псковом и Симферополем. «Поэтому эти майские праздники вы можете провести в Крыму», - заключил чиновник.

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Напомним, в март текущего года Псковская транспортная прокуратура объявила о проведении проверки соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Пскова. Проверка проводилась в связи с публикацией в СМИ о необеспечении пассажиров в аэропорту актуальной, полной и своевременной информацией о графике работы аэропорта, о задержке или отмене рейса и причинах таких задержек (отмен), неорганизации доставки транспортом пассажиров к месту стоянки воздушного судна, о ненадлежащей очистке взлетно-посадочной полосы от снега, а также о несоблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства в помещении туалета.