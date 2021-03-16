Общество

Прокуратура проверяет информацию СМИ о нарушениях прав пассажиров в аэропорту Пскова

Псковская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в международном аэропорту Псков (Кресты), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре,

Проверка проводится в связи с публикацией в СМИ о необеспечении пассажиров в аэропорту актуальной, полной и своевременной информацией о графике работы аэропорта, о задержке или отмене рейса и причинах таких задержек (отмен), неорганизации доставки транспортом пассажиров к месту стоянки воздушного судна, о ненадлежащей очистке взлетно-посадочной полосы от снега, несоблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства в помещении туалета, отсутствии отопления в здании аэровокзала и иным вопросам.

Смотрите также Аэропонт «Псков» Ранее прокуратура уже выявляла нарушения в аэропорту Псков (Кресты). Так, например, в 2020 году Псковским городским судом удовлетворены требования Псковского транспортного прокурора об устранении нарушений в сфере транспортной, авиационной и пожарной безопасности, а также в части неоснащения аэропорта спецтранспортом для доставки пассажиров к месту стоянки воздушного судна и в здание аэровокзала. Суд установил в срок до сентября 2021 года устранить нарушения.

Кроме того, прокуратурой выявлялись нарушения, касающиеся отсутствия контроля за надлежащим состоянием искусственного покрытия аэродрома, техническим состоянием спецавтотранспорта, необеспечения ведения установленной законом документации. В этой связи транспортный прокурор в 2020 году вносил руководителю авиапредприятия представление, по результатам рассмотрения которого нарушения были устранены.

Теперь запланированы проверочные мероприятия с выходом на место совместно со специалистами управления Роспотребнадзора по Псковской области для подтверждения фактов, изложенных в публикации в СМИ. По результатам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц

Ситуация находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.