Общество

В период пандемии 640 псковичей выбрали работу на Почте России

В период пандемии 640 псковичей выбрали работу на Почте России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском филиале Почты России, наиболее востребованными сотрудниками в период усиления самоизоляции, наряду с водителями, курьерами и операторами связи, оказались почтальоны. Большинство новых работников успешно прошли испытательный срок и остались на почте.

В период пандемии Почта России сделала акцент на развитие дистанционных услуг и цифровых сервисов. Для безопасности клиентов почтальоны и курьеры доставляли мелкие пакеты и посылки на дом. В связи с большим спросом на такие услуги возросла и потребность в новых сотрудниках.

Федеральный почтовый оператор предлагает стабильную заработную плату, оформление согласно трудовому законодательству, возможность обучения и карьерного роста.

Такая работа интересна молодому поколению – 23% сотрудников компании в возрасте до 35 лет. Молодые кадры формируют состав Молодежного совета Почты России, реализующего социально значимые волонтерские и благотворительные проекты.

Обучение внутри компании предлагает корпоративный университет. Сотрудникам доступны более 200 учебных программ, онлайн-курсов и вебинаров. Студентам профессиональных учебных заведений почтовый оператор ежегодно предоставляет места для прохождения производственной практики, а впоследствии трудоустраивает.