Общество

Псковские архивисты опубликовали снимок субботника 1967 года

Государственный архив Псковской области в своих социальных сетях опубликовал снимок субботника, которой проводился в Пскове в 1967 году.

«Мы решили поделиться снимком из фондов Государственного архива Псковской области с субботника, который состоялся в Пскове в 1967 году. Перед вами комсомольцы завода АТС. А за их спинами один из строящихся домов Рижского проспекта», - говорится в сообщении.

Архивисты напомнили, что 24 апреля Псковская область присоединится к всероссийскому субботнику. «Наряду с привычными формами работы по уборке территорий запланированы высадки деревьев и цветов, онлайн-лекции по вопросам благоустройства и экологии, благотворительные акции и конкурсы. Присоединиться могут все желающие», - добавили в госархиве.