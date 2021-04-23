Общество

«Точки роста» в этом году откроются в 4 школах Псковского района

«Точки роста» в этом году откроются в 4 школах Псковского района. Об этом сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Псковского района Наталья Федорова.

«Третий год наши школы участвуют в проекте «Современная школа». В 4 школах в этом году откроются «Точки роста», а всего с 1 сентября их на территории района будет уже 10. То есть все наши средние образовательные учреждения будут иметь современные кабинеты «Точки роста», - отметила глава района. Еще в пяти школах будут открыты современные кабинеты в рамках проекта «Цифровая образовательная среда».

Продолжится в этом году работа по ремонту и переоборудованию школьных пищеблоков. «В прошлом году мы начали эту программу. Было выделено 2,5 млн рублей на модернизацию пищеблоков, но этого было недостаточно. Поэтому на этот год мы увеличили сумму почти до 3,5 млн рублей», - рассказала глава района.

14 млн рублей планируется выделить на ремонты образовательных учреждений Псковского района. Наталья Федорова не исключает, что за счет экономии она будет увеличена. Особое внимание будет уделено антитеррористической безопасности образовательных учреждений — на эти цели заложено более миллиона рублей.

Добавим также, что на территории двух школ района в этом году будут построены ФОКОТы. До 31 августа — на территории Писковской школы на сумму 36 млн рублей, а до 1 июня — на территории Моглинской школы. Это будут универсальные спортивные объекты, пользоваться которыми смогут не только школьники, но и местные жители.

А в Тямшанской гимназии в текущем году будет организовано 67 мест для работы спортивных секций, а также приобретено спортивное оборудование.