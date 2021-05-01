Общество

Первомай остается днем единства и солидарности людей труда - Николай Козловский

С праздником весны и труда поздравил горожан глава Великих Лук Николай Козловский.

«Первомай был и остается днем единства и солидарности людей труда, представителей разных профессий и поколений, всех, кто честно трудится во имя благополучия своей семьи, процветания малой родины и страны. Каждый, кто добросовестным трудом, талантом, высокими профессиональными достижениями создает фундамент для позитивных перемен в жизни общества, достоин глубокого уважения. Великолучан всегда отличали трудолюбие, патриотизм и ответственное отношение к делу. Именно благодаря доблестному труду жителей город Великие Луки является крупным промышленным центром нашего региона, где стабильно работают производственные предприятия, развивается малое и среднее предпринимательство, строятся объекты инфраструктуры и социальной сферы», - написал Николай Козловский в своем инстаграм-аккаунте.

Особую признательность за многолетний самоотверженный труд на благо города он выразил представителям старшего поколения великолучан. «Наша задача сегодня – продолжить их созидательные традиции, приумножить славу Великих Лук как города-труженика.

Убежден, что вместе мы приложим все усилия, чтобы наш город воинской славы Великие Луки стал ещё комфортнее, современнее, краше, и внесём общий вклад в процветание родного края и России. Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, осуществления намеченных планов в вашей профессиональной деятельности, мира, счастья и хорошего весеннего настроения! С праздником!» - обратился к великолучанам глава города.