Возможности трудиться за достойную оплату пожелал псковичам Денис Иванов

Депутат Псковской городской Думы, руководитель думской фракции «Единая Россия» Денис Иванов поздравил жителей областного центра с Первомаем. Поздравление он опубликовал на своей странице в соцсети ВКонтакте.



Фото с личной страницы Дениса Иванова в соцсети ВКонтакте

«Мир. Труд. Май. Три этих слова до сих пор согревают душу. С приходом последнего месяца весны на многих накатывают воспоминания о первомайских демонстрациях, о радости, с которой шагали в колоннах работники того или иного предприятия, о гордости за свои достижения и достижения всей страны. Так пусть, как в этом старом советском лозунге, у всех вас будет мир на земле, возможность трудиться за достойную оплату и вечный май в сердце. С праздником, с 1 Мая!» - написал депутат.