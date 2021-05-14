Общество

Учебные эвакуации проходят в псковских школах

Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность-2021» проходит в Пскове с 12 по 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГУ МЧС по Псковской области.

Главное управление МЧС информирует население об обязательных требованиях пожарной безопасности. Так, в школах области проводятся учебные эвакуации школьников и педагогического состава.

Такие тренировочные занятия нужны для того, чтобы напомнить детям и педагогическому составу, как вести себя в случае возникновения различного рода опасностей. Эти мероприятия входят в ранг обязательных школьных занятий, поскольку школьным коллективам крайне необходимо знать основные правила поведения в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации.

Очередная практическая тренировка по эвакуации прошла 14 мая в средней школе №3 города Пскова. Во время урока в здании лицея раздался тревожный сигнал «Внимание! Пожарная тревога! Всем срочно покинуть помещение!».

«Ученики организованно, без суеты и паники покинули классные помещения и быстрым шагом устремились по коридорам школы к эвакуационным выходам. В считанные минуты все учащиеся и персонал покинули здание и построились возле учебного заведения. Учителя отчитались руководству школы, что вверенные им ученики выведены из опасной зоны в полном составе», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

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Также в пресс-службе отметили, что эвакуация всех школьников заняла около четырех минут, и это хороший показатель. От того, насколько грамотно рассчитаны направления движения учащихся, пригодны пути эвакуации, напрямую зависит жизнь детей в условиях возможной чрезвычайной ситуации.