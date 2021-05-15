Спутники Илона Маска заметили в небе над Псковом

Пролет спутников серии Starlink L26 запечатлел в небе над Псковом астроном-любитель Петр Митрофанов. Видео опубликовано в группе любителей астрономии Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».
Видео: Петр Митрофанов
«В международный день астрономии повезло заснять пролет серии спутников Starlink L26», - отметил пскович.
Съемка велась 16 мая с 23.02 до 23.03.
В ночь на 16 мая компания американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска SpaceX произвела 28-й запуск спутников системы Starlink (система для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в Интернет в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным) на орбиту. Ракета Falcon 9 вывела на малую орбиту 52 аппарата. Общее количество спутников Starlink уже составляет 1617 штук.