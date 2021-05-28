Общество

«Новые люди» очистили от мусора берег Псковы у Гремячей башни

Субботник на побережье реки Псковы и у Гремячей башни устроило Псковское региональное отделение партии «Новые люди». Об этом сообщает на своей странице «ВКонтакте» представитель партии Андрей Маковский.

Фото здесь и далее: страница Андрея Маковского «ВКонтакте»

Мероприятие провели 29 мая. В партии отметили, что оно прошло в День партизан, а также в день кладоискателей. Активисты партии очистили от мусора всю правую полосу — от пешеходного моста до башни.

«Особое внимание уделим лесопосадкам, где "любители чекушки" любят провести время и оставить после себя след, а также Гремячей башне и территории перед церковью Козьмы и Дамиана. Субботники важны для города, чтобы жизнь была комфортной. Но хочу напомнить: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», - отметил Андрей Маковский.