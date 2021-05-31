Общество

Многодетную семью навестил в Опочке Армен Мнацаканян

Помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака Армен Мнацаканян сегодня, 1 июня, побывал в многодетной семье Елены Кузнецовой в Опочке.

«Мама четверых детей обратилась ко мне через социальные сети, пригласила в гости на чашку чая, - рассказал помощник сенатора в своем инстаграм-аккаунте. - Прежде всего, поинтересовался теми мерами поддержки, которые семья получает от государства. Елена заверила, что работают все положенные по закону льготы и выплаты, регулярность не нарушается, соцзащита работает четко».

Семья Кузнецовых высказала Армену Мнацаканяну предложение установить льготный проезд на междугороднем и воздушном транспорте для многодетных семей. «Действительно, не каждая большая семья может себе позволить личный транспорт, а совместная поездка на общественном для всех членов семьи одновременно – дело накладное. Будем прорабатывать этот вопрос», - отметил помощник сенатора и пообещал довести предложение семьи Кузнецовым до Андрея Турчака.

Еще одна просьба от семьи Кузнецовых – помочь с ремонтом надгробия на захоронении брата Елены, бойца легендарной 6 роты Дмитрия Иванова. «Тут даже обсуждать нечего, взято в работу», - заметил Армен Мнацаканян.

Он поблагодарил семью Кузнецовых за теплый прием. «Дети – это великое счастье и наше продолжение. Их успех в жизни во многом зависит от того, как мы их воспитываем, защищаем, своим примером показываем важное и второстепенное, настоящее и мнимое. Будем беречь наших детей», - подчеркнул помощник Андрея Турчака.