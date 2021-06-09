Общество

Приставы заставили пушкиногорца рассчитаться с полумиллионным долгом

Житель Пушкинских Гор рассчитался с долгом в размере 556 тысяч рублей после вмешательства судебных приставов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина задолжал крупную сумму юридическому лицу. Судебный пристав временно ограничил пушкиногорца в праве выезда за пределы России и запретил регистрационные действия в отношении автомобиля. Несмотря на это, должник не спешил исполнять решение суда и расплачиваться. Тогда судебные приставы усилили меры принудительного характера в адрес мужчины. Они арестовали автомобиль гражданина, а также прицеп к нему.

«Результат не заставил себя ждать. Гражданин полностью оплатил задолженность перед юридическим лицом в 556 тысяч рублей и 38 тысяч рублей исполнительского сбора, назначенного ему приставом за несвоевременное исполнение решения суда», - рассказали в управлении. Имущество неплательщика освободили из-под ареста.