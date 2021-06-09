Общество

Великолучанка оплатила кредитный долг под страхом потери автомобиля

Великолучанка попала в поле зрения судебных приставов из-за долга в 116 тысяч рублей и едва не лишилась автомобиля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мер к погашению крупной суммы долга женщина не предпринимала. Тогда приставы провели проверку имущественного положения неплательщицы. Представители власти выяснили, что у великолучанки в собственности имеется автомобиль. Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины.

Кроме того, на личном приеме в отделении судебных приставов должница получила требование о предоставлении автотранспортного средства для составления акта описи и ареста. Во время выезда пристава для составления акта описи и ареста автомобиля женщина осознала серьезность ситуации. В тот же день, не желая лишиться автомобиля, она оплатила задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 8 тысяч рублей.