Общество

Псковичей призывают сообщить о фактах коррупции среди судебных приставов

«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции пройдет в управлении ФССП 17 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Каждый, кому стали известны факты получения и вымогательства взятки, злоупотребления и превышения должностных полномочий или иной противоправной деятельности со стороны сотрудников регионального управления может сообщить об этом с 14.00 до 17.00 по телефону 8 (8112) 69-90-98.

Принимать звонки граждан будет врио начальника отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин. «По каждому обращению будет проведена проверка. К сотрудникам службы, допустившим коррупционные правонарушения, будут приниматься меры, установленные законодательством Российской Федерации», – отметил он.

Также необходимо отметить, что в УФССП России по Псковской области в круглосуточном режиме работает «телефон доверия» 8 (8112) 333-073, по которому можно сообщить о противоправных действиях со стороны работников ведомства.