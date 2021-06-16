Общество

Пскович едва не лишился автомобиля за неуплату алиментов

Пскович едва не лишился автомобиля из-за долга по алиментам свыше 100 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина длительное время не выплачивал алименты двоим несовершеннолетним детям, в результате чего накопил задолженность в размере 109 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что в собственности должника находится транспортное средство. После этого представитель власти наложил арест на автомобиль неплательщика. Мужчина не отнесся серьезно к этой мере, а сотрудники управления стали готовить автомобиль к передаче на принудительную реализацию. Кроме того, приставы временно ограничили нарушителя в праве управления транспортом и выезда за пределы России.

После применения всех мер принудительного характера, чтобы не лишиться своего автомобиля, мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объеме. Деньги отправились взыскателю, все ограничительные меры с должника сняли.