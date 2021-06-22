Общество

Псковский облсовпроф подписал соглашение о сотрудничестве с коллегами из трех регионов

Подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве между Псковским, Смоленским, Витебским и Новгородским профобъединениями состоялось сегодня, 23 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Гарантом соглашения выступил председатель федерации независимых профсоюзов России Михаил Викторович Шмаков.

«В рамках соглашения мы будем проводить совместные заседания президиумов, обмениваться опытом в рамках системы социального партнерства, проводить обучающие мероприятия для профсоюзной молодежи, делится наработками и мотивационными практиками. Подписание и работа в рамках этого соглашения – реальный пример исполнения решений Съезда по организационному и кадровому укреплению!» – прокомментировал подписание соглашения председатель СОП Псковский облсовпроф Игорь Иванов.