Сбербанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

СберБанк объявляет о снижении процентных ставок по потребительским кредитам без обеспечения до рекордно низкого значения – 8,9% годовых. Самые выгодные условия доступны клиентам, получающим пенсию или зарплату на карты или счета, открытые в банке, по кредитам на срок до 1 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
«Мы наблюдаем повышенный спрос на кредиты в период сезонных отпусков, когда клиенты реализуют давно намеченные планы, и рады поддержать клиентов выгодными условиями по самому популярному кредиту в России – по данным международной исследовательской компании Ipsos. Кредит от СберБанка можно легко и удобно оформить онлайн», - рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
Условия улучшены для всех клиентов, в том числе для новых. Снижение процентных ставок составляет до 3 п.п. Акция продлится с 15 июля по 30 сентября.
«Мы старается не просто помочь своим клиентам решить вопрос в дополнительных финансах, но и сделать это наиболее выгодным для них способом. Так, кому-то удобно иметь небольшой ежемесячный платеж, а кому-то важнее быстро закрыть кредит с наименьшей переплатой. Сбер дает большой набор инструментов заемщикам для контроля и регулирования этого процесса. Клиент может оформлять досрочное погашение онлайн, изменять дату платежа, при желании платить несколько раз в месяц, а если нужно, то и переносить платеж — все это без комиссии», - подчеркнул председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.