Общество

Троих псковичей наградят медалью «За заслуги перед Псковом»

В ходе очередной 54-й сессии Псковской городской Думы депутаты проголосовали за награждение трех жителей областного центра медалью «За заслуги перед Псковом». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе гордумы.

Они одобрили награждение воспитателя детского сада №25 Елены Никитиной, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Любятово Владимира Попова и врача ультразвуковой диагностики Галины Федоровой.

Кроме того, депутаты приняли решение наградить почетной грамотой Думы врача общей практики Екатерину Астафьеву, врача-терапевта Марину Задвинскую, медсестру функциональной диагностики Людмилу Чашкину и фельдшера Наталию Черняк.