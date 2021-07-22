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Общество

«Ребенка начинает рвать»: вонь из квартиры соседки мешает жить псковской семье

22.07.2021 17:02|ПсковКомментариев: 0

Антисанитария в квартире пожилой соседки стала причиной обращения псковички на сайт губернатора. Женщина пожаловалась, что вонь и антисанитария в соседской квартире мешает жить ее семье.

Фото: pexels.com

Заявительница проживает в доме №60 на улице Труда в Пскове. Ее соседка — бабушка, которая «не может себя обслужить». «Тараканы кишат, горы тряпок на кровати, немытая посуда на кухне, коты, ужасный запах. Мы проживаем над ней. К нам бегут тараканы в таком количестве, что наши отравы и ловушки на них не действуют! Мы не можем открыть окна, так как ее запах (вонь) идет к нам. Ребенка начинает рвать, он плачет, потому что тараканы бегают везде! Пожалуйста, помогите! Прошу, примите какие-то меры, пожалуйста! У нас больше нет сил!» - поделилась женщина.

Председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева ответила, что соседка заявительницы сейчас находится на лечении в медицинском учреждении. Центр социального обслуживания в Пскове направил в адрес исполняющего обязанности главного врача больницы ходатайство с просьбой оказать содействие в подготовке документов для определения соседки в стационарное социальное учреждение Псковской области.

«Кроме того, 20 июля администрацией города Пскова в Псковский городской суд направлено исковое заявление о ее выселении из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения. По устной информации администрации города Пскова, с управляющей компанией решается вопрос о проведении 23 июля дезинфекции мест общего пользования жилого дома по адресу: Псков, улица Труда, 60», - рассказала Ольга Евстигнеева. Также планируется дезинфекция квартиры пожилой женщины.

Теги: #псков #антисанитария
Источник: Псковская Лента Новостей
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