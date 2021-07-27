Общество

Псковские справедливороссы озвучат позицию по поводу вакцинации от COVID-19

Завтра, 28 июля, партия «Справедливая Россия — За правду» проведет Всероссийскую пресс-конференцию по вопросу вакцинации населения от коронавируса.

В России уже зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», а недавно Минздрав выдал разрешение на клинические испытания пятой вакцины. По состоянию на 27 июля хотя бы одним компонентом в России привито более 35 млн человек, полностью вакцинированы 23,3 миллиона человек. В Псковской области привились почти 125,5 тысяч человек (20,22% от населения региона). Из них двумя компонентами - около 85,5 тысяч.

Является ли вакцинация действенным методом борьбы с коронавирусом? Нужно ли заставлять людей делать прививку или вакцинация - это дело добровольное? Позицию партии по этому поводу на пресс-конференции в Пскове выскажут:

председатель областного отделения «Справедливой России - За правду» Олег Брячак

руководитель фракции партии в областном Собрании Наталья Тудакова.

Начало в 12.00.

Место проведения: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 6А (офис Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду»).

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