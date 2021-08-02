В Псковстате заявили, что АЧС не станет преградой для проведения сельхозпереписи

Африканская чума свиней не станет преградой для проведения сельскохозяйственной микропереписи, сказала руководитель Псковстата Валентина Валиуллина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По словам Валентины Валиуллиной, может произойти так, что информация о поголовье свиней окажется неактуальной вскоре после проведения микропереписи. Она подчеркнула, что микроперепись проводится на дату, то есть наличие земли и скота фиксируется на 1 августа 2021 года. «Если 5 августа что-то будет уничтожено, это должно быть отражено в опроснике. Статистка не стоит на месте, она постоянно двигается», - пояснила руководитель Псковстата.
Напомним, сельскохозяйственную перепись проводят в России один раз в 10 лет. В срок не позднее пяти лет после проведения основной переписи организуют микропереписи. В Псковской области она проходит впервые.