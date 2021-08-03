Общество

Собираем ребенка в школу. ЛОНГРИД

Месяц до первого сентября - это много или мало? Для школьников, наверное, много: впереди еще 30 теплых дней, которые можно провести как душе угодно.

А вот родители уже ясно понимают: начало учебного года не за горами, и значит, пора потихоньку покупать все, что понадобится детям в школе. Тетради и пенал, школьная форма, ручки и карандаши, новый рюкзак, компьютерный стол и стул - чтобы вы могли составить список покупок и не теряли времени на поиски по всему городу, мы составили памятку с важными адресами и телефонами по всему необходимому для школы.