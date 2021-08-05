Общество

Антитеррористическую защищенность школ проверили в Псковском районе

Антитеррористическую защищенность школ проверили в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

«Отдел ГО и ЧС в соответствии с распоряжением администрации посетил районные образовательные учреждения (школы) с целью проверки антитеррористической защищенности объектов», - говорится в сообщении.

Результаты проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году рассмотрят на заседании АТК, которое планируют провести совместно с представителями МВД, Росгвардии, ФСБ, прокуратуры.