Общество

Псковский центр помощи аистам принял птиц из Новгородской области

Большая проблема с оказанием помощи аистам существует в Новгородской области, где тоже гнездится немало белых аистов. За этот сезон псковский волонтерский центр «Дом белого аиста» принял оттуда трех птиц. Об этом сообщается в группе центра «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа центра «ВКонтакте»

Двух аистов привезли еще 5 июня из Старой Руссы. Из них один, аист Ася, птенцом выпал из гнезда. Его выкормили в деревне Мамоновщина в прошлом году.

А годовалый аист Фомка после зимы вернулся на родину и получил в мае травму на автомобильной дороге. Раскрытое крыло птицы при подготовке к взлету задела ехавшая мимо фура и сломала самый кончик крыла, в результате птица получила открытый перелом кисти крыла. Все это произошло при свидетелях. Один из них, Светлана Солецкова, не бросила птицу в беде и начала искать способы ей помочь.

«Очень непросто у нас в России это происходит. На ветстанции в Старой Руссе птице остановили кровотечение, но справиться с переломом не смогли, так и торчали кости из раны, пока птицу не прооперировали в Пскове», - рассказали в центре.

Третьего аиста из Новгородской области привезли в Псков 6 августа. Он из деревни Горки Солецкого района. Травму правого крыла аист получил, слетая с гнезда, когда учился летать. Волонтеры центра отметили, что это обычный случай. Местный житель Константин Ошкин смог добиться того, чтобы администрация Солецкого округа Новгородской области выделила автомобиль и доставила аиста в соседний регион.

«Благодарим всех, кто проявляет милосердие, помогает аистам!» - добавили в волонтерском центре.