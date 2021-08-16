Общество

Псковские росгвардейцы проверили антитеррористическую защищенность более 250 школ

Росгвардейцы проверили готовность 263 образовательных учреждений Псковской области к новому учебному году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В рамках проверки росгвардейцы изучили паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, наличие датчиков сигнализации на движение, систему оповещения в здании на всех уровнях и кабинетах, а также систему видеонаблюдения.

Сотрудники вневедомственной охраны проводят такие комиссионные обследования ежегодно во всех общеобразовательных учреждениях для проверки инженерно-технической укрепленности, обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности.

В рамках проверки росгвардейцы организовали учебные тренировки, в ходе которых работники школ нажимали на кнопку тревожной сигнализации и ожидали приезда сотрудников вневедомственной охраны. Росгвардейцы прибывали на охраняемые объекты в кратчайшие сроки, подчеркнули в ведомстве.

С начала года на пункты централизованной охраны ведомственной охраны Росгвардии поступило 40 сигналов тревоги с объектов образования, при этом росгвардейцы пресекли четыре административных правонарушения.