Общество

Псковичам рассказали, куда жаловаться на торговые автоматы с чипсами в школах

Кафетерии и торговые автоматы в некоторых школах города Пскова раньше были наполнены продуктами, которые запрещены на территории образовательных учреждений. Эти нарушения были устранены, и сейчас Совет родителей следит за ситуацией. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила глава города Пскова Елена Полонская.

«В 2017-2018 годах, когда родительский совет начал работу, на территории некоторых образовательных учреждений работали кафетерии и торговые автоматы, где можно было приобрести чипсы, сухарики. Такие продукты запрещены на территории образовательных учреждений. Сейчас родительский совет ведет контроль за ситуацией, и если у кого-то из родителей есть замечание, то у нас работает телефон горячей линии: 72 29 31, куда можно позвонить и сообщить о нарушении», - сказала Елена Полонская и добавила, что до начала учебного года телефон разместят на информационных стендах во всех школах города.

Глава Пскова также напомнила, что в настоящее время все обучающиеся с первого по четвертый класс включительно в школах Пскова обеспечены горячим питанием. По ее словам, меню обсуждали с диетологами и согласовывали с Роспотребнадзором.

«Меню составлено с учетом потребностей ребенка, там есть мясо, овощи, рыба, фруктовые соки, компоты. Меню согласовывали с Роспотребнадзором и с диетологами. Кроме того, меню обязательно согласовывается с советом родителей. Замечу, что у всех есть возможность зайти на сайт образовательного учреждения и ознакомиться с меню на две недели вперед, узнать, чем будут кормить вашего ребенка в школе», - отметила Елена Полонкая.

Она также добавила, что управление образования администрации города Пскова провело большую работу по вопросу социальной адаптации меню в образовательных учреждениях — вопрос стоял о недопустимости расхождений в меню между детьми из малоимущих и нуждающихся с детьми, которые питаются за средства родителей. «Сейчас меню однообразное для всех образовательных учреждений на территории города Пскова. То есть, если в расписании у вас сегодня борщ, пюре и котлета, значит сегодня в каждом образовательном учреждении такие блюда подают детям», - подчеркнула глава города.