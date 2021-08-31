Общество

Центр добровольчества открыли в Псковском районе

Центр добровольчества открылся 2 сентября на базе Дома культуры в деревне Родина Псковского района. Это вторая площадка такого рода в районе, в регионе - тринадцатая. Об этом сообщает ГТРК Псков.

Фото: ГТРК Псков

Задача подобных центров - объединить вокруг себя активную молодежь и волонтеров, помочь им воплотить в жизнь свои инициативы. Уже отличившимся на этом поприще молодым людям из Псковского района в день открытия вручили благодарственные письма.

С Родинским ДК подписали соглашение о развитии добровольчества. Также вчера в Псковском районе был открыт проектный офис «Команды 2018».

«Это площадки, которые пользуются популярностью среди молодежи, это пространство, где можно пообсуждать, погенерировать идеи, которые интересны в молодежной, добровольческой среде и так далее. Сейчас мы заключили соглашение с Союзом пенсионеров России, то есть они будут использовать эти площадки, в том числе и для проектов в сфере "серебряного волонтерства". Площадки востребованы и пользуются популярностью», - рассказал руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Михаил Васильев.