Общество

Новое оборудование поступило в Псковскую межрайонную больницу

Новое оборудование закупили в Псковскую межрайонную больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Псковская межрайонная больница обслуживает около 50 тысяч жителей Псковского и Палкинского района, в том числе - более 8 тысяч детей. Мы участвуем в программе модернизации, чтобы повышать качество медицинской помощи. Мы идем ближе к населению, чтобы своевременно оказывать помощь!» - рассказала главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина.

Она добавила, что в этом году удалось провести капитальный ремонт пищеблока, крыши больницы, а также обновить терапевтическое отделение Палкинской районной больницы.

Кроме того, в этом году отремонтировали 4 фельдшерско-акушерских пункта в деревнях Верхолино, Подборовье и Ершово. Еще два таких пункта в этом году начали строить в деревнях Неелово и Соловьи. «В 2022 году мы полностью завершим их оснащение в соответствии с современными стандартами. Пункты будут красивыми, удобными и функциональными. В них приятно находиться и медицинским работникам, и пациентам», - подчеркнула Елена Уткина.

По словам главного врача больницы, медицинское учреждение не ремонтировалось с советских времен, поэтому возможность принять участие в программе руководство решило использовать по максимуму. Так, в рамках модернизации оборудования, больница смогла приобрести аппарат ИВЛ, операционный стол с новой системой освещения, оборудование для кольпоскопии в гинекологический кабинет, эндоскопическое оборудование, рентген-аппарат, оборудование для флюорографии и детский аппарат УЗИ для поликлиники.

«Все это оборудование дает возможность проводить раннюю диагностику и быстрее оказывать медицинскую помощь. Наши пациенты живут в достаточно отдаленных населенных пунктах, и для выезда к ним и проведения как лучевой диагностики, так и плановых осмотров мы используем передвижные ФАПы. В будущем мы планируем обновить все 20 машин, принадлежащие больнице, поскольку сейчас уровень износа транспорта составляет 100%» - заключила Елена Уткина.