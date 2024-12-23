Общество

«Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 декабря.

Гость студии - Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов. Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним итоги года для профсоюзного движения Псковской области. Растет ли число членов профсоюзных объединений в регионе? Востребованы ли профсоюзные здравницы? Какие задачи решает облсовпроф? Как профсоюзы готовятся к новогодним праздникам?

Напомним, «Обратный отсчет» - это проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.